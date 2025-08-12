Vakfıkebir\'de Eşini Öldüren Şahıs Aranıyor

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 3 gün önce eşini önce bıçakla yaralayan ardından tüfekle vurarak öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde 9 Ağustos günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladı. Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan Mustafa Sağlam, eşini yaraladıktan sonra elindeki otomatik av tüfeği ile ormanlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Sağlam'ın yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona 30 kişiden oluşan JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katılıyor. Operasyonlar kapsamında ilk olarak Karatepe mahallesindeki evlerin odunlukları ve ahırları tek tek aranırken, Vakfıkebir, Tonya ve Beşikdüzü üçgenindeki ormanlık alanda arama çalışmalarının yoğunlaştığı kaydedildi. Son olarak Sağlam'ın yöredeki bir bakkala yalın ayak girerek erzak aldığı ve ardından gözden kaybolduğu belirlendi. - TRABZON