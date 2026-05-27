Vali Polat'tan polis ekiplerine bayram ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Polat'tan polis ekiplerine bayram ziyareti

Vali Polat\'tan polis ekiplerine bayram ziyareti
27.05.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı'nda emniyet uygulama noktasını ziyaret edip, polislere teşekkür etti.

Kars Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla Kars-Iğdır Karayolu üzerinde bulunan emniyet uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki polis ekipleriyle bir araya geldi. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet personelinin bayramını kutlayan Polat, tüm ekiplere çalışmalarında kolaylık ve başarı dileklerini iletti.

Bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun arttığı karayolunda yürütülen denetimleri yerinde inceleyen Vali Polat, görevli polislerden uygulamalar hakkında bilgi aldı. Denetim noktalarında özellikle sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığının titizlikle kontrol edildiğini belirten Polat, vatandaşların güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşabilmesi için ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığını ifade etti.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla da sohbet eden Vali Polat, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Polat, aşırı hız, hatalı sollama ve emniyet kemeri konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için trafik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Polat, "Bayramın huzur içerisinde geçmesi için güvenlik güçlerimiz sahada büyük bir özveriyle görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan da kurallara riayet ederek hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücülerin güvenliğini korumalarını istiyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında emniyet personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Polat, görev başındaki polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KARS

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kars Valiliği, Ziya Polat, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Polat'tan polis ekiplerine bayram ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:17:13. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Polat'tan polis ekiplerine bayram ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.