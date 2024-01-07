 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişinin yakalandığını ve adalete teslim edildiğini açıkladı. 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamalarında tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Van\'da 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
07.01.2024 - 12:28,
Abone Ol

Van'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında 34 bin 85 kişinin GBT sorgulamasında; değişik suçlara ilişkin 49 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Van, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 şehrin adaylarını açıklayacağı konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 şehrin adaylarını açıklayacağı konuşmasına başladı.
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49
Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21
ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:04
'Bana büyü yaptılar' diyen adam kendini yerden yere attı "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı

Son Dakika
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 şehrin adaylarını açıklayacağı konuşmasına başladı.
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
11:04 "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 14:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement