Van\'da 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında 34 bin 85 kişinin GBT sorgulamasında; değişik suçlara ilişkin 49 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN