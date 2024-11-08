Van'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı

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Van'da asansör boşluğuna düşen şahıs yaralandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi. İnşaatta çalışan E.K. isimli şahıs dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğundan çıkartılan E.K., sağlık ekiplerine teslim edilerek olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.