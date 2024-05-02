Van'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi yağmura rağmen devam ediyor - Son Dakika
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Van'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi yağmura rağmen devam ediyor

Van\'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi yağmura rağmen devam ediyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti Binası önünde 79 haftadır eylem yapıyor. Aileler, çocuklarının geri getirilmesi için mücadelelerini sürdürüyor.

02.05.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
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Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti Binası önünde başlattıkları eylemi yağmura rağmen 79 haftadır devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 79'uncu haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, burada bir açıklama yaptı.

"Yağmur olsun, kar olsun ertelemiyorum"

Eyleme Van'ın Gevaş ilçesinden katılan Güleser Alkan, oğlu Yunus'un 8 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti. Her şartta evlat nöbetine katılacağını ifade eden Alkan, "Çocuğumu nasıl kandırıp götürmüşlerse öyle getirsinler. Belediyeyi de kazandılar, çocuklarımızı niye getirmiyorlar. Niye kendi çocuklarını dağa göndermiyorlar? Kendi çocuklarını göndersinler. Yağmur olsun, kar olsun ertelemiyorum. Sırf oğlum için çıkıp geliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

DEM Parti, Van, PKK, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi yağmura rağmen devam ediyor - Son Dakika

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