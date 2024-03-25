Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada. "17-24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet otomobil, 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Bahse konu malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 162 paket kaçak sigara, 1 takım dinleme cihazı, 79 adet torpil, 88 adet patlayan kibrit, 20 adet meşale, 15 adet volkan, 11 adet havai fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 287 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da Polis Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 28 olayda 37 şüpheliye işlem yapıldı. 8 şüpheli şahıs mahkemece tutuklanırken, farklı miktar ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 375,63 gram metamfetamin, 157,95 gram esrar, 85 adet sentetik hap, 51,96 gram kokain, 49 adet fişek, 32,81 gram bonzai, 15 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı. İ.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda kaçakçılık suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Vücudundaki kesikleri ve morlukları gösteren Taşkın, "Burnumu yumrukluyor, cinsel organıma tekmeler atıyordu" dedi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan PKK şüphelisi S.A ve FETÖ üyesi S.Ç, Yunanistan'a yasadışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Kocaeli'de yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 7 kişiye toplamda 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 4 bin 400 lira da el konuldu. İş yerinde kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 gram metamfetamin, 49,5 gram CHB sıvı uyarıcı madde, 1 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İstanbul Aksaray'da bir taksiye binen yabancı uyruklu kadın ile taksici arasında iddiaya göre, hızlı gitmediği için Beyoğlu'ndayken takside kavga çıktı. Yaşananlar kameralara yansırken taksici Taner Çatalbaş, kadının kendisini darp ettiğini iddia etti. Olayın ardından emniyete giden kadın ve taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Adana'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda zanlılar yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.
Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatta kalan Nazile Mehdiyeva, iftar vaktiyle konsere girmediklerini ve bu sayede saldırıdan kurtulduklarını belirtti. Saldırıda 150 kişi hayatını kaybederken, saldırganlarla birlikte 11 kişi gözaltına alındı.
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