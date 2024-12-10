Van'da Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Yaralı

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"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"

Van'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

VAN - Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen başka bir zincirleme trafik kazasında çok sayıda yaralılar var.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Meydanda gelen 3 ayrı zincirleme kazanın 1 kilometre yakınında yolun sis ve kaygan olmasından dolayı başka bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kazaya ekipler müdahale ediyor