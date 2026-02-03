İran\'da 4.3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand şehri 4.3 büyüklüğünde depremle sallandı.
AFAD, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 140.99 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Deprem Van'da da hissedildi.
