Van Tuşba\'da gece çıkan örtü üstü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Van Tuşba'da gece çıkan örtü üstü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde dün gece henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, dün gece ilçeye bağlı iskele Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Kaynak: İHA
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