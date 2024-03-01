Vezirhan'daki Mescidin Bakımsız Hali Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
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Vezirhan'daki Mescidin Bakımsız Hali Tepkilere Neden Oldu

Vezirhan\'daki Mescidin Bakımsız Hali Tepkilere Neden Oldu

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesi'nde belediyenin sorumluluğundaki mescidin içler acısı hali görenlerin tepkilerine neden oldu. Mescidin camları kırık, tuvaleti kullanılamaz hale gelmiş ve içi pislikten geçilmez durumda.

01.03.2024 12:18  Güncelleme: 12:21
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Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesi'nde belediyenin sorumluluğundaki mescidin içler acısı hali görenlerin tepkilerine neden oldu.

Vezirhan'da bulunan Yıldız Parkı civarında belediye ait mescit bakımsızlıktan kullanılmaz hala gelirken, bu durum vatandaşların tepkilerine neden oldu. Mescidin camlarının kırık olduğu görülürken, tuvaleti ise bakımsızlıktan kullanmaz hale gelmiş. Mescit içi ise adeta pislikten geçilmezken, bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

Günlerce böyle kalan mescit vatandaşların tepkisinden sonra belediye tarafından temizlendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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