Vezirköprü\'de İki Genç Boğuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, serinlemek için baraja giren iki genç boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Kılıçgüney Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Arıca Mahallesi'nde yaşadıkları öğrenilen İsmail Özdemir (19) ve Emirhan Gülünay (18) isimli iki arkadaş, sıcak havanın etkisiyle serinlemek amacıyla baraj göletine girdi. Ancak bir süre sonra gençlerin suda kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Cansız bedenlerine ulaşıldı

Yapılan arama sonucunda Samsun Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, iki arkadaşın cansız bedenlerini buldu. Gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı. - SAMSUN