Viranşehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesinde operasyon düzenlendi. Ekiplerce gerçekleştirilen denetim ve aramalarda, 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara, 61 gümrük kaçağı eşya, 19 kilogram gümrük kaçağı çay ile 2 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA