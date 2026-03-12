Virginia Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı - Son Dakika
Virginia Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı

12.03.2026 21:12
Old Dominion Üniversitesi'nde sabah saatlerinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Old Dominion Üniversitesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan etkisiz hale getirildi.

ABD'nin Virginia eyaletindeki sahil kenti Norfolk'ta bulunan Old Dominion Üniversitesi'nde sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle sabah 10.50 sularında üniversitenin İşletme Fakültesi'nin ana binası Constant Hall'da düzenlenen saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganın nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından üniversite yetkililer, "tehlike geçti" uyarısı yayınlarken, "Artık kampüs içindekiler için aktif bir tehdit bulunmamaktadır" denildi.

Saldırıda yaralanan iki kişinin durumlarının kritik olduğu belirtilerek, bölgedeki bir hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Üniversite, ana kampüste günün geri kalanındaki dersler ve tüm faaliyetlerin iptal edildiğini duyurdu.

Okulun öğrencilerinden biri, ara sınav için bekledikleri sırada bir grup insanın "çıkın, çıkın" dediğini duyduğunu ve kargaşanın ardından koşmaya başladıklarını söyledi. O sırada silah seslerini duyduklarını anlatan öğrenci, okulun uyarılar yoluyla yaptığı hızlı iletişimi överek, "Durumun bu kadar hızlı ele alınmış olmasından gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "FBI personeli, Old Dominion Üniversitesi'ndeki saldırıya müdahale eden yerel yetkililerle birlikte çalışarak yardım sağlıyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

