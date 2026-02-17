Yağışta Sürüklenen Araçtan Kurtuluş

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle aracı sürüklenen A.D. isimli vatandaş kendini araçtan son anda dışarı atarak kurtuldu.

Yerkesik Mahallesi Mavlukuyu mevkiinde aşırı yağış ile aracı sürüklenen vatandaş kendisini son anda dışarı atarak araçtan indi. Akıntıya kapılan araç ise gecenin karanlığında akıntıda gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyen vatandaşın kurtarılması için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri belirtilen adrese vardıklarında araçtan kurtulan vatandaşı alarak yakınlarındaki evine bıraktı. Gecenin karanlığında kaybolan araç olay yerine yakın bir alanda bulundu. - MUĞLA