Yalova'da Arazi Yangınları Kontrol Altına Alındı
Yalova'da Arazi Yangınları Kontrol Altına Alındı

Yalova\'da Arazi Yangınları Kontrol Altına Alındı
15.08.2025 20:30
Yalova'da çıkan arazideki yangınlar kontrol altına alındı, hayvanlar son anda kurtarıldı.

Yalova merkez, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde çıkan arazi yangınları kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevler ahıra ulaşmadan çıkarılan büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı.

Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde arazi yangını meydana geldi. Yangın samanlık ve içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında sera altındaki samanlar küle döndü. Alevler ahıra ulaşmadan çıkarılan büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı. Hayvanlar uzaklaştırılarak açık bölgeye götürüldü.

Öte yandan Çiftlikköy ilçesinde iki farklı noktada ve Çınarcık ilçesinde çıkan yangınlar da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yalova, Çiftlikköy ve Çınarcık itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğünden 2 TOMA'nın söndürme çalışmalarına destek olduğu bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
