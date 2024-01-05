 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova'da çöp evden 2 ton katı atık çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da çöp evden 2 ton katı atık çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye ekipleri anne ve oğlunun yaşadığı çöp evden yaklaşık 2 ton ağırlığında 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu katı atık çıkardı. Evde uzun süredir bekleyen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler daireyi ilaçlanarak dezenfekte etti.

Yalova\'da çöp evden 2 ton katı atık çıktı
05.01.2024 - 23:00,
Abone Ol

Yalova'da çöp evden 2 ton katı atık çıktı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye ekipleri anne ve oğlunun yaşadığı çöp evden yaklaşık 2 ton ağırlığında 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu katı atık çıkardı.

Çamlık Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katından evden kötü koku geldiği ihbarı yapıldı.

Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik Hizmetleri Birimi ve İlaçlama Birimi ekipleri ihbarı değerlendirerek Dolu 1 Sokak'ta bulunan adrese gitti. Ekipler gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Anne Y.K ve oğlu C.K.'nin yaşadığı dairenin çöp eve dönüştüğü tespit edildi. Evde uzun süredir bekleyen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Evden 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı. Ekipler daireyi ilaçlanarak dezenfekte etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çınarcık, Yalova, Çevre, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da çöp evden 2 ton katı atık çıktı - Son Dakika


23:30
Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:30 Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:36:37. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da çöp evden 2 ton katı atık çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement