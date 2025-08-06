Yalova\'da Çöp Kamyonu ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çöp kamyonunun minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Taşköprü beldesi mevkiinde Yalova istikametine giden 77 AAT 861 plakalı Yalova Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun şoförü, iddiaya göre önüne çıkan bir araca çarpmamak için direksiyonu sol şeride kırdı. Kamyon bu sırada sol şeritten gelen 34 SJ 3722 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada hafif yaralanan F.A. ve M.O. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA