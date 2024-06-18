Yalova'da katı atık depolama sahasında yangın - Son Dakika
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Yalova'da katı atık depolama sahasında yangın

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bulunan katı atık depolama sahasında sabah saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı. Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü, TASKİB itfaiye ekipleri ve bir helikopter yangına müdahale ediyor. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgede önlem olarak bekletiliyor.

18.06.2024 21:38
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Yalova'da katı atık depolama sahasında yangın

YALOVA - Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB), Katı Atık Depolama Sahası'nda meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bulunan katı atık depolama sahasında sabah saatlerinde başlayan yangın kontrollü şekilde devam ediyor. Bölgede Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü, TASKİB itfaiye ekipleri çalışma yapıyor. Yangına bir helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

Öte yandan Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgede önlem olarak bekletiliyor.

Kaynak: İHA

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