Yalova'nın Termal ilçesinde 2 hektar ormanın yangının çıkışına neden olduğu ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
16 Nisan 2024 tarihinde gece saat 23.45 sıralarında ormanlık alanda yangın meydana gelmişti. Yangına 11 itfaiye, 5 arasöz, 1 greyder, 1 ekskavatör, 5 ambulans ve 5 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Trafik Timi ile müdahale edildi. 17 Nisan sabaha karşı 04.00 saatlerinde kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrasında 1 kişi ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınmıştı. Daha sonrasında yangına sebebiyet verdiği düşünülen şüphelinin peşine düşen jandarma ekipleri E.K'yi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlının Üvezpınar Köyü Arpalık köyü mevkiindeki ormanlık bölgeye arkadaşıyla gittiği ve ısınmak amacıyla ateş yaktığı öğrenildi. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da Orman Yangınına Neden Olan Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Armutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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