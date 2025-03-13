Yapay Zeka, Cezaevi Firarisini Yakaladı - Son Dakika
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Yapay Zeka, Cezaevi Firarisini Yakaladı

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü, sahte kimlikle yakalandı; gerçek kimliği yapay zeka ile tespit edildi.

13.03.2025 19:32
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Cezaevi firarisinin kimliğini yapay zeka ortaya çıkardı

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü polise sahte kimlik ve ehliyet vererek kurtulmak istedi ancak yüz tanıma sistemiyle gerçek ortaya çıktı

37 farklı dosyadan da aranması olan ve yapay zeka sayesinde gerçek kimliği tespit edilen hükümlü cezaevine teslim edildi

ADANA - Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü polise sahte kimlik ve ehliyet vererek kurtulmak istedi ancak yüz tanıma sistemiyle gerçek ortaya çıktı. 37 farklı dosyadan da aranması olan ve yapay zeka sayesinde gerçek kimliği tespit edilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde devriye atarken tedirgin olan bir şahsı fark etti. Bunun üzerine polis şüphelenerek, şahıstan kimlik istedi. Şahıs M.Ç. isminin bulunduğu sahte kimlik ile ehliyeti ibraz etti.Ehliyetin ve kimliğin sahte olduğunu değerlendiren polis, şahsa kelepçe takarak polis merkezine götürdü. Yüz tanıma sistemine sokulan şahsın Kadir Özgür A. olduğu uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi.Hükümlünün dolandırıcılık suçundan, uyuşturucu ticareti, kadına karşı basit yaralama gibi suçlardan 37 kaydının da olduğu öğrenildi.

Polis ve adliyede işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Cezaevi, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yapay Zeka, Cezaevi Firarisini Yakaladı - Son Dakika

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