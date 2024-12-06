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Yasak aşk yüzünden ölüm

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Evli kadının kocası tarafından yakalanan genç, balkondan düşerek hayatını kaybetti.

06.12.2024 09:21
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Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek hayatını kaybettiYasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında kocasına yakalanan genç, 4. kattaki balkondan kaçarken düşüp hayatını kaybetti
AKSARAY - Aksaray'da yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında kocasına yakalanan bir kişi, odanın balkonundan kaçmak isterken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.Olay, Hasas Mahallesi 6645 Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı N.A. isimli evli kadınla bir süredir ilişki yaşayan Mikail Özkulluk (26), dün kadınla sözleşerek gece evine gitti. Biraz sohbet ettikten sonra yatak odasına giden N.A. ve Mikail Özkulluk burada vakit geçirdikleri esnada kadının kocası N.G.A. eve geldi. Yasak aşk yaşadığı evli kadının evinde kocası tarafından basılan genç neye uğradığını şaşırırken, yarı çıplak bir şekilde yatak odasındaki balkondan kaçmak istedi. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak aşağıya inmek isteyen genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek yaralandı. Yaralanmasına rağmen kalkıp kaçmak isteyen genç apartmanın bahçesinden çıkıp yol kenarına geldiğinde kenara yığıldı. Bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine "Yerde hareketsiz yatan bir şahıs bulunduğu" ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen mahalle ve çarşı bekçileri yerde hareketsiz yatan şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Üşümemesi için bekçiler montunu çıkarıp şahsın üzerini örterken, şahsın kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olayın ayrıntılarına ulaşarak N.A. isimli kadın ile kocası N.G.A.'yı gözaltına aldı. Hasandağı Polis Merkezinde ifadeleri alınan karı koca daha sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikatla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Politika, Aksaray, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

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