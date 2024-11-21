Yayaya Çarpmamak İçin Dükkan Girdi - Son Dakika
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Yayaya Çarpmamak İçin Dükkan Girdi

Yayaya Çarpmamak İçin Dükkan Girdi

Fatsa'da otomobil sürücüsü, yaya çarpmamak için manevra yapınca gelinlikçi dükkanına girdi.

21.11.2024 15:33
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yoldaki yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, gelinlikçi dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğitcan Korkmaz yönetimindeki 55 BS 478 plakalı otomobil, önüne yaya çıktığı için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Bir süre sürüklenen otomobil, cadde üzerinde bulunan bir gelinlikçi dükkanına çarptı, ardından yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

"Yaklaşık 400 bin TL'lik zararımız var"

İş yeri sahibinin oğlu Tuğrul Yümlü, "Sürücü yayayı son anda fark ediyor ve manevra yaparak iş yerimize çarpıyor. Kendi aracımız iş yerinin önündeydi, ona hiç dokunmadan dükkana girip geri çıkıyor. Yaklaşık 400 bin liralık zarar var. Allah'tan sabah erken saatlerde oldu, iş saati değildi" dedi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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