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Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1\'i ağır 3 yaralı

Osmaniye'de yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje çarparak takla attı. Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza; akşam saatlerinde Musa Şahin Bulvarı Devlet Hastanesi mevkiinde yaşandı. Sürücünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Yaralılar kısa sürede sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

04.02.2024 20:13
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Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje çarparak takla attı. Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza; akşam saatlerinde Musa Şahin Bulvarı Devlet Hastanesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden M.T. idaresindeki 80 EZ 717 plakalı Tofaş marka otomobil yola yayanın çıkması sonucu aniden manevra yaptı. Sürücünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Ağacın kırıldığı otomobilin de ters dönmüş halde kaldığı kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önemleri alarak yolu trafiğe kapatırken 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaralılar kısa sürede sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hemen yakında bulunan Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici marifetiyle düzeltilerek otoparka çektirildi. Aracın çekilmesi sonrasında yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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