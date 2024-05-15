Yeni Kaledonya'da Oy Kullanma Yasasına Karşı Protestolar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da Oy Kullanma Yasasına Karşı Protestolar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti. Yeni Kaledonya hükümeti, gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olayları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yeni Kaledonya lideri Louis Mapou, sükunet ve diyalog çağrısında bulundu. Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada, oy verme sisteminde yapılan değişiklik kabul edildi.

15.05.2024 11:08
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Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor. Tasarının Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşülmesi sırasında başlayan gösteriler, yasanın onaylanmasının ardından şiddet olaylarına dönüştü. Gösteriler sırasında marketler yağmalandı, araçlar, ev ve iş yerleri kundaklandı. Yeni Kaledonya hükümeti, bazı okullarda hasar meydana gelmesi nedeniyle eğitime bir süre ara verildiğini duyurdu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda yerli Kanak halkından 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhuriyet Yüksek Komiseri Louis Le Franc de göstericilerden ölen 3 kişinin birisinin polisin ateş açması sonucu değil; kendini savunmaya çalışan başka bir kişi tarafından vurulduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaklaşık 100 polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı. Olaylarda, 130'dan fazla kişi de gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yeni Kaledonya lideri Louis Mapou, sükunet ve diyalog çağrısında bulundu. Bağımsızlık yanlısı siyasi grup olan Kanak ve Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) tarafından yapılan açıklamada, Macron'un diyalog teklifinin kabul edildiği ve Yeni Kaledonya'nın özgürlüğe giden yolda ilerlemesini sağlayacak bir anlaşma için çalışmaya istekli oldukları belirtildi. FLNKS, ayrıca yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, protestoculara barikatları kaldırma çağrısında bulundu.

Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada, tasarı 153'e karşı 351'e oyla kabul edildi. Oy verme sisteminde yapılan değişikliğe göre 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları seçimlerde artık oy kullanabilecek. Yeni Kaledonya halkı seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor. - NOUMEA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeni Kaledonya'da Oy Kullanma Yasasına Karşı Protestolar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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