Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestoların ardından devam eden şiddet olaylarında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Yeni Kaledonya'da yapılan gösterilerde polislerin fiziksel saldırıya uğraması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olaylar, oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısının görüşüldüğü sırada patlak vermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adaya gerçekleştirdiği ziyarette yasayı zorla kabul ettirmeyeceğini belirtmiş ve görüşmelerin ertelendiğini açıklamıştı.

24.05.2024 16:00
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Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestoların ardından devam eden şiddet olaylarında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle yaşanan can kaybı artıyor. Adanın başkenti Noumea'da savcılık tarafından yapılan açıklamada, Dumbea kasabasında yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından fiziksel saldırıya polislerden birinin silahını ateşleyerek 48 yaşındaki bir kişiyi öldürdüğü belirtildi. Polislerin Dumbea kasabasında yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı aktarıldı. Ateş açan polisin gözaltına alındığı, hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Henüz belirlenemeyen durumlarda polisin kendisini fiziksel saldırıdan korumak için silahıyla ateş ettiği söyleniyor. Polislerin yüzlerinde darp izleri bulunuyor" denildi.

Adada yaşanan olaylarda 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7'ye yükseldi.

Ne olmuştu

Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısının 13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak vermiş, kısa süre sonra şiddet olayları yaşanmıştı. Başkent Noumea başta olmak üzere birçok noktada marketler yağmalanırken, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi adaya ek güvenlik gücü göndermişti.

Oy verme sisteminde yapılacak değişikliğin Kongre'de de kabul edilmesi durumunda, 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları seçimlerde oy kullanabilecek. Yeni Kaledonya halkı seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor.

Yasa görüşmeleri ertelendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün adaya gerçekleştirdiği ziyarette siyasi temsilcilerle bir araya gelmiş, oy kullanma sistemini değiştiren yasayı zorla kabul ettiremeyeceğini, yasaya ilişkin görüşmelerin erteleneceğini belirtmişti. Macron adadaki taraflara birkaç hafta vererek sükunetin sağlanmasını ve diyaloğun yeniden başlamasını istediğini söylerken, 1 ay içinde adanın geleceği hakkında değerlendirme yapacağını ve anlaşmaya varılmaması durumunda reformun kabul edilmesi için Haziran sonuna kadar Kongre'yi toplayacağını duyurmuştu. - NOUMEA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

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