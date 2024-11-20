Yenidoğan Çetesi Davasında Gergin Anlar - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Gergin Anlar

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İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin davasında sanık savunma yaptı.

20.11.2024 14:58
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine üçüncü gününde devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan Çağla Durmuş kendisine sorulan ilaçların ortadan kaldırılmasına ilişkin konuşmayı "Bu ilaçları denetimde sıkıntı yaptıkları için ortadan kaldırıyorduk" diye yanıtladı. Öte yandan duruşmaya ara verildiği esnada seyirci kısmında bulunan bir avukat, sanık Dursun Eryılmaz'a "2020 yılında benim çocuğumu öldürdün, ben onun annesiyim" şeklinde bağırdı.
"Hiçbir hastayı öldürmedim"
İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi liderleri ve üyelerinin yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Çağla Durmuş savunma yaptı. Tutuklu sanık Çağla Durmuş savunmasında "Ben Medilife Hastanesi'nde çalışan bir hemşireyim. Hiçbir örgüte üye değilim. Hiçbir hastayı öldürmedim. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Bir hastaya bile ihmali davranışta bulunmadım" diye konuştu. Mahkeme başkanı, sanığın bebeklere karşı, "bırakacağım ölürse ölsün" şeklinde konuşmasını sordu. Sanık, "Bu konuşmada ayarsız düzensiz monitör ayarlarından bahsediyorum, hastayı öldürmekten bahsetmiyorum. Bağcılar Medilife Hastanesi'nde yaşanan malzeme sorunundan dolayı serzenişte bulundum" diye yanıtladı.
Savunmasına devam eden Durmuş, "Çalıştığım hastanede daha fazla para alınması için fazla ilaç alındığını görmedim. İhtiyacı olan hastalara yapılıyordu. İhtiyacı olan hastalara ilaçları kullanıyorduk. Yoğun bakım dışına ilaç çıkışı olmadı. Epikrizle hastanın çarşaf dosyası uyumlu olmuyordu" dedi.
Mahkeme başkanı bunun üzerine sanığa, "Sen hemşire değil misin? Niye uyumlu değil, niye düzgün yazmıyordunuz" diye sordu. Sanık soruyu "Bu işlemleri dışarıdan gelen hemşireler yapıyordu" diye yanıtladı.
"Epikrizi Dursun Eryılmaz'ın yazması gerekiyordu ama yazmıyordu"
Sanık savunmasının devamında, "Gıyasettin bize hasta gönderiyordu, ama görevi ve ne iş yaptığını bilmiyorum. Hasta transferi konusunda görevli olduğunu biliyordum. Son denetime kadar hiç bu kadar detaylı bir denetim görmemiştim. Normalde bu kadar denetlenmiyorduk. Basamaklara hekimler karar veriyordu ancak hemşireler yazıyordu. Epikrizi Dursun Eryılmaz'ın yazması gerekiyordu ama yazmıyordu, biriktiriyordu, doğru düzgün bilgisayar bile kullanmasını bilmiyordu" ifadelerini kullandı.
"İlaçları denetimde sıkıntı yaptıkları için ortadan kaldırıyorduk"
Mahkeme başkanı sanığa, "Dursun çıkmadan ex olsun" şeklinde konuşmasını sordu. Sanık ise, "Burada hastanın tüm müdahalesi yapılıp, bitirildi. Bu konuşmada bundan bahsettim. Başka niyetim yoktu. Hastanın durumunu söyledim" dedi. Çağla Durmuş kendisine sorulan ilaçların ortadan kaldırılmasına ilişkin konuşmayı ise "Özge hemşire, ben sorumlu hemşireyim. Bu ilaçları denetimde sıkıntı yaptıkları için ortadan kaldırıyorduk" diye yanıtladı.
Sanık savunmasını, "Görevim neyi gerektiriyorsa ben onu uyguladım, yanlış bir şey yapmadım" cümlesi ile tamamladı.
Sanık Dursun Eryılmaz'a "Benim çocuğumu öldürdün, ben onun annesiyim" tepkisi
Duruşmaya ara verildiği sırada salonun seyirci kısmında bulunan bir avukat, duruşma salonunda Dursun Eryılmaz'a "2020 yılında benim çocuğumu öldürdün, ben onun annesiyim" şeklinde bağırdı. - İSTANBUL

Yenidoğan Çetesi Davasında Gergin Anlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Gergin Anlar - Son Dakika

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