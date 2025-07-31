Yerköy\'de Gece Trafik Denetimi: 396 Bin Lira Ceza Kesildi

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 30 Temmuz 2025 tarihinde 21.00 ile 23.30 saatleri arasında geniş çaplı gece trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde toplam 91 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 32 araç sahibi ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden işlem yapıldı. Uygulamalar sonucunda toplam 396 bin 341 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 2 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

14 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak veya kullandırmaktan işlem yapılırken 4 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan ceza uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan 1 sürücüye işlem yapıldı. Kırmızı ışık ihlali, yüksek ses, modifiye araç, yetersiz ehliyet ve muayenesiz araç gibi nedenlerle de çok sayıda ceza yazıldı. Ayrıca 2 trafik kazası rapor altına alınarak gerekli işlemler başlatıldı. - YOZGAT