Yılan Tarafından Isırılan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken yılan tarafından ısırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sebzeciler köyünde 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, bahçesinde çalışırken üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı. Komşuları, durumu fark eder etmez hemen yaşlı kadını Yusufeli Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. - ARTVİN