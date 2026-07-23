Yıldırım Düşmesi Sonucu Ölüm - Son Dakika
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Yıldırım Düşmesi Sonucu Ölüm

Yıldırım Düşmesi Sonucu Ölüm
23.07.2026 20:22
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Kastamonu'da hayvan otlatan bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Seydiler ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide hayvan otlatan Ali Er, yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Er'in yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Er'in cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım Düşmesi Sonucu Ölüm - Son Dakika

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