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Yıldırım Hurdalığı Yaktı

Kayseri'de hurdalığa düşen yıldırım sonrası yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

02.05.2025 21:38
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Yıldırım düşen hurdalığın bahçesinde yangın çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalığın bahçesine yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 6306. Sokak üzerinde bulunan bir hurdalığın bahçesine yıldırım düştü. Bahçede bulunan hurdalar yıldırım düşmesi ile tutuşurken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, Kayseri, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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