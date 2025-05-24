Yıldırım Ormanda Yangın Çıkardı

Ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu
KARABÜK - Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aladağ mesire alanı mevkisindeki ormanlık alana akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 2 yangın söndürme pikabı ve 20 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangın, ormana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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