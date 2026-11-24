Yozgat Akdağmadeni'de 66 yaşındaki kepçe operatörü şantiyede kamyonun altında öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yol şantiyesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan 66 yaşındaki kepçe operatörü İsmail Ayyıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ayyıldız, Tekirdağ'da toprağa verilecek.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun altında kalan 66 yaşındaki kepçe operatörü İsmail Ayyıldız olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 18.00 sularında Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü yakınlarında bulunan yol yapım şantiyesinde meydana geldi. Sahada görev yapan kepçe operatörü İsmail Ayyıldız (66), mesaisini tamamlayarak şantiyeye gitmek üzere hazırlandığı esnada, A.A. yönetimindeki geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İsmail Ayyıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayyıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsmail Ayyıldız'ın cenazesinin, ikamet ettiği Tekirdağ'a gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?