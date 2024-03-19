Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, aranan 12 şahsı yakaladı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 12 şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01- 18 Mart'ta aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü.'yü Boğazlıyan ilçesinde, hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsı ve hırsızlık suçundan 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K.'yı ise Yozgat merkezde yakaladı.
Ekipler ayrıca merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 2 ay ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şahsı yakaladı.
Yakalanan 12 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT
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