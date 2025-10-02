Yozgat\'ta İnsan Kemikleri Bulundu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde toprak altından çıkan insan kemikleri incelemeye alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aşağıhasinli Mahallesi'nde yoğun yağışların ardından insan kemikleri ortaya çıktı. Toprak kenarından görünen kemikler savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekiplerince toplatıldı.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT
