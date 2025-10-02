Yozgat'ta İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
Yozgat'ta İnsan Kemikleri Bulundu

02.10.2025 11:35
Boğazlıyan'da yağış sonrası toprak altından çıkan kemikler incelenmek üzere toplandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde toprak altından çıkan insan kemikleri incelemeye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağıhasinli Mahallesi'nde yoğun yağışların ardından insan kemikleri ortaya çıktı. Toprak kenarından görünen kemikler savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekiplerince toplatıldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Boğazlıyan, Politika, İnceleme, 3-sayfa, yozgat, Hukuk, Suç, Son Dakika

