Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.
Tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 72,44 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza hap ve 14 bin lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Z, B.Z. ve H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.D. ve M.E.Ö. işlemlilerin ardından serbest bırakıldı.
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