Yüreğir Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Gıda Güvenliği Denetimleri

Yüreğir Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Gıda Güvenliği Denetimleri

Yüreğir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gıda sektöründeki işletmelere düzenli denetimlerde bulunuyor. Hijyen kurallarından fiyat tutarlılığına kadar birçok alanda kontroller sürdürülüyor.

01.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Yüreğir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle gıda sektörüne yönelik hijyen kuralları başta olmak üzere fiyat listesi, ürünlerin son kullanma tarihleri ile birçok alanda halk sağlığının ve huzurunun korunması amacıyla düzenli olarak denetim gerçekleştiren Yüreğir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi amaçlıyor. İlçe genelinde denetim yapılan işletmelerde, işyeri açma-çalıştırma ruhsatı, ürün fiyatları, ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığı, fahiş fiyatlar ile reyon ve kasa fiyatları arasındaki tutarlılık denetlenirken, ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihleri titizlikle kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyideler uygulanırken, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuluyor.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzurunun korunması için zabıta ekiplerimizin rutin kontrolleri aralıksız devam edecek" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3-sayfa, Yüreğir, Ekonomi, Zabıta, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüreğir Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika

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