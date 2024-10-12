Zehirli Mantar Yiyen Kadın Hastanelik Oldu

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Tokat'ta kendi topladığı zehirli mantarlardan yiyen bir kişi hastanelik oldu.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Beynur Ayten, üzüm bağı çevresinden topladığı mantarları pişirip yedi. Mantarları yedikten kısa süre sonra fenalaşan Ayten, ailesi tarafından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulan Ayten, hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı. Ayten'in tedavisi devam ederken, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. - TOKAT