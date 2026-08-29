Zeytinburnu\'nda İETT Otobüsü Kaza Yaptı

İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, önünde seyir eden otomobile çarpmamak için sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobili kullanan kadın sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda dün meydana gelen olayda bir İETT otobüsü, önünde seyir eden otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralanmıştı. KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) görüntülerinin incelenmesinin ardından, otobüsün önüne geçerek İETT otobüsü şoförünün dikkatini dağıttığı iddia edilen otomobilin sürücüsü kadın R.S.F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza sonrası İETT otobüsü şoförünün kaza sonrası yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.