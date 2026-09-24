Zeytinburnu park kavgası davasında 1 kişi öldü, tutuklu sanık '4 el ateş ettim' dedi

İstanbul Zeytinburnu'nda, 2 kardeşten 1'inin ölümüyle sonuçlanan park meselesi kavgasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde, 8 Aralık 2025 tarihinde araç park etme nedeniyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşlerden Sedat Arıkan'ın (34) öldüğü, Sinan Arıkan'ın (39) ise yaralandığı olaya ilişkin baba ve oğul olan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nadir Kurt, oğlu İbrahim Kurt ile tarafların avukatları ve müştekiler katıldı.

"Silahı alıp beni öldürecek diye korktum, 4 el ateş ettim, mecbur kaldım"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nadir Kurt, "Ben, maktullerin 15-20 yıldır kiracılarıyım. 2025 yılında ne olduğunu anlamadım, dükkan sahiplerinin bir başka dükkandan kiralarını alamadıklarını, bu nedenle mahkemelik olduklarını öğrendim. Bu olay yaşandıktan sonra sebepsiz yere bize de sataşmaya başladılar. Bir gün dükkanın önüne mal getirdim, benden arabayı çekmemi istediler, bana sataştılar. Gelip, arabayı çekmemi isteselerdi, durumu anlatırdım. Bende, 'mal boşaltıyorum 2 saat sonra gel' dedim. O esnada İbrahim de aşağı geldi, ona da sataşmaya çalıştılar, ben İbrahim'i içeri gönderdim. Sonra İbrahim'i tehdit etmeye başladılar. Olayın üzerinden 20 gün geçti, bana, 'senin oğlunun kafasına, gözüne sıkacağım' dediler. Bir gün yine koli çıkarırken, yine sataştılar, tekme attılar. Sedat yakamdan tuttu, İbrahim'e de tekme salladı, esnaf bizi ayırdı. Babası da bu olanları köşede seyrediyordu. Bize küfürler ettiler, 'dükkanı boşaltın' dediler. Başımız belaya girmesin diye olaydan 2-3 saat önce dükkanı kapattık. Olay günü dükkanda otururken, bir gürültü geldi. Sinan ile Sedat İbrahim'i dövüyordu. Öldürmeye geldiklerini düşündüm, silah belimdeydi. Sinan'ın topuğuna sıktım, korkup kaçsınlar diye ama Sinan üzerime geldi. Ben de, silahı alıp beni öldürecek diye korktum. 4 el ateş ettim, mecbur kaldım. Seken kurşun Sedat'a değmiş, niyetim öldürmek değil, yaralamaktı. Karakola kendim gittim. Ben, kaçsınlar diye ateş ettim, onlar kaçmak yerine üzerime geldiler. Karşı tarafta silah görmedim" ifadelerini kullandı.

"Yerden kalktığımda babamın elinde silah gördüm"

Bir diğer tutuklu sanık İbrahim Kurt ise savunmasında, "Bir gün mal boşaltırken, babam ile Sinan'ın tartıştıklarını gördüm. Olaydan 2 gün önce dükkanın önünde paketleme işi yapıyordum. Sinan'ın babama küfür ettiğini duydum, ben de ona, 'doğru konuş' dedim. Bana tekme attı, esnaf araya girdi. Esnaf onu tutarken, o hala küfür etmeye devam ediyordu, kavga etmeye devam ediyorduk. Bana vuruyorlardı, sonrasında silah sesi duydum. Ben, kimin ateş ettiğini görmedim. Yerden kalktığımda babamın elinde silah gördüm. Kalktığımda vurulmuşlardı" diye konuştu.

"Olay günü sesleri duydum, aşağıya indiğimde kardeşime 3 kişi saldırıyordu"

Müşteki Nazlı Arıkan, 11 yıllık evli olduğunu belirttiği beyanında, "Eşim asla silah kullanmadı. Olayın olduğu yerde çaprazında evimiz var, balkondan sesleri duydum, eşim kavga ediyordu. Olay çok hızlı gelişti. İtişme sırasında silah patladı, havaya ateş ediyorlar sandım. İnsanlar, 'adam öldü' diye bağırdı. Eşim ile Sinan'ın yerde yattığını gördüm, aşağıya indik" dedi.

Bir diğer müşteki Sinan Arıkan ise, "Kardeşim beni aradı, 'bana sokakta 6 kişi saldırdı' dedi. 3 ay önce yaşanan olayları da bilmiyorum. Olay günü sesleri duydum, aşağıya indiğimde kardeşime 3 kişi saldırıyordu, ben de mecburen korumak için aralarına girdim. Biri beni tuttu, sonra bana sıktı. Ben bu kadar biliyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Duruşma ertelendi

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nadir Kurt ile İbrahim Kurt 'sanık' sıfatıyla, Sedat Arıkan 'maktul' kardeşi Sinan Arıkan ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, sanıkların baba ve oğul oldukları, birlikte dükkan işlettikleri, müşteki ve maktulün ise dükkanın mülk sahibi oldukları anlatıldı. Olayın, dükkanın önündeki alana araç park etme nedeniyle yaşandığının vurgulandığı iddianamede, kavgaya karışan şahısların birbirlerini darp ettikleri, maktul Sedat Arıkan'ın sanık İbrahim Kurt'a yumrukla vurduğu bilgisi yer aldı.

Sanıkların eylemi iştirak halinde işledikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, Nadir Kurt'un, yanında silah bulundurduğu, bununla önce müşteki Sinan Arıkan'a, ardından ise Sedat Arıkan'a ateş ettiği, olay sonucu Sedat Arıkan'ın hayatını kaybettiği, kardeşi Sinan Arıkan'ın ise yaralandığı kaydedildi. Sanıkların suçu iştirak halinde işlendiğinin belirtildiği iddianamede, sanık Nadir Kurt'un tabanca ile ateş etmesi sonucu Sinan Arıkan'ın yaralanmasına, Sedat Arıkan'ın ölümüne neden olduğu bilgisi yer aldı. Öte yandan iddianamede, sanıkların üzerlerine atılı 'kasten öldürme' ile 'silahla kasten yaralama' eylemlerini iştirak halinde işledikleri bilgisi de yer aldı.

Ayrıca iddianamede, hayatını kaybeden Sedat Arıkan için hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. Raporda, maktulün vücudunda ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası tespit edildiği, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu, atışın bitişik atış mesafesi dışından meydana getirildiği ve ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı olduğu aktarıldı.

Müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Nadir Kurt ile İbrahim Kurt hakkında, Sedat Arıkan'a yönelik 'kasten öldürme', müşteki Sinan Arıkan'a yönelik ise 'silahla kasten yaralama' suçlarından toplamda müebbet hapis cezası ile 2'şer yıl 3'er aydan, 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.