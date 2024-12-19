Zonguldak'ta Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta Kaçak Alkol Operasyonu

Zonguldak\'ta Kaçak Alkol Operasyonu

Zonguldak'ta yapılan operasyonda 50 litre etil alkol ve çok sayıda içki şişesi ele geçirildi.

19.12.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 50 litre etil alkol ile çok sayıda içki şişesi ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçede bir adreste yapılan aramalarda kaçak alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Aramalarda; 19 adet 0.5 litrelik su şişesi, 3 adet 2 litrelik rakı şişesi, 2 adet 1.5 litrelik rakı şişesi, 2 adet 1.5 litrelik votka şişesi, 2 adet 1 litrelik votka şişesi, 1 adet 2 litrelik viski şişesi, 3 adet 1 litrelik viski şişesi, 1 adet 0.1 litrelik viski şişesi, 1 adet 19 litrelik su bidonu (içerisinde sıvı), 1 adet 5 litrelik su bidonu (içerisinde sıvı), 1 adet 5 litrelik plastik su şişesi, 1 adet 0.5 litrelik cam su şişesi, 1 adet 0.5 litrelik malt aromalı cam şişe, 1 adet enjektör, 2 adet plastik aparat, 10 adet cam şişe kapağı ile yaklaşık 50 litre etil alkol ele geçirildi.

İkamet sahibi V.D. hakkında 5607 sayılı 'kaçakçılıkla mücadele kanunu-sağlık için tehlikeli madde temini' suçlarından adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:26:16. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.