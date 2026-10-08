Zonguldak'ta rüşvet soruşturmasında 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta rüşvet soruşturmasında 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta rüşvet soruşturmasında 16 şüpheliden 4\'ü tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarındaki denetimlerde rüşvet alındığı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetimlerde rüşvet alındığı iddialarıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet alma ve rüşvet verme soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında 2 orman muhafaza memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada orman personelinin kömür ocaklarındaki denetimlerde usulsüz işlem yaptığı ve rüşvet aldığı, bazı ruhsatsız maden ocaklarında ise mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı halde tutanaklara yapılmış gibi işlendiği iddiaları yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 1'i rödovanslı saha kömür ocağı işletmecisi, 3'ü ruhsatsız ocak işletmecisi serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında 1 orman muhafaza memuru, 1 TTK işçisi, 1 ev hanımı ve ruhsatsız ocak işletmecileri ile sahiplerinin bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ruhsatsız ocak sahipleri M.O. (37), M.M. (49), K.B. (62) ile ruhsatsız ocak işletmecisi E.A. (41) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
18:52
“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim“ dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı
“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim" dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı
18:52
İstanbul Adliyesi’nde ilginç olay “Yargıda tanıdıklarım var“ deyip para istedi
İstanbul Adliyesi'nde ilginç olay! "Yargıda tanıdıklarım var" deyip para istedi
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 19:06:25. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta rüşvet soruşturmasında 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei