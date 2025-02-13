Zonguldak\'ta Sahte Alkol Operasyonu

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkol ile mücadele kapsamında Gökçebey ilçesinde üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 27 litre etil alkol, 25 litre sahte rakı,21 litre şarap, 11 litre sahte/kaçak viski, 8 litre anason, 3 litre sahte votka, 2 litre likör, 1 adet bira yakalandı.

Jandarma, sahte ve kaçak alkol ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti. - ZONGULDAK