Zonguldak\'ta temizlik yapan kadın 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

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Zonguldak'ta temizlik yaptığı sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne ait binanın üst katında meydana geldi.

İddiaya göre, Fatma Cin isimli kadın temizlik yaptığı sırada ayağı kayarak 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bir anda kanlar içinde kalan kadın için sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Fatma Cin'i ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK