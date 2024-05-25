Zonguldak'ta temizlik yapan kadın 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta temizlik yapan kadın 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Zonguldak\'ta temizlik yapan kadın 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne ait binanın üst katında temizlik yapan Fatma Cin, ayağı kayarak 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Cin'in durumu ciddiyetini koruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

25.05.2024 13:25
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Zonguldak'ta temizlik yaptığı sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne ait binanın üst katında meydana geldi.

İddiaya göre, Fatma Cin isimli kadın temizlik yaptığı sırada ayağı kayarak 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bir anda kanlar içinde kalan kadın için sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Fatma Cin'i ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta temizlik yapan kadın 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı - Son Dakika

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