Zonguldak'ta Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonucunda Çetinoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde bulundu.

27.05.2024 20:52
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Yaya geçidinden geçmek isteyen kadına kamyon çarptı, hayatını kaybetti

Kamyonun altında sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 34 U 4638 plakalı kamyon; yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu'na çarptı. Kamyonun altında kalarak sürüklenen Çetinoğlu için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri sürücüyü polis merkezine götürürken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde delil topladı.

Çetinoğlu'nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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