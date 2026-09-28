Yeşilay ve SERKA, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay ve SERKA, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay ve SERKA, Ağrı Dağı\'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğubeyazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat öncülüğünde Yeşilay, SERKA ve paydaş kurumların katılımıyla Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımında farkındalık çalışması yapıldı. Etkinlikte gönüllüler doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılması mesajı verdi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçe Kaymakamı Mustafa Ayvat öncülüğünde, Yeşilay, SERKA Kalkınma Ajansı ve paydaş kurumların katılımıyla Ağrı Dağı’nın 3 bin 200 rakımında doğaya yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Yeşilay ve SERKA, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı

Doğubeyazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat öncülüğünde, Yeşilay, SERKA Kalkınma Ajansı ve paydaş kurumların katılımıyla Ağrı Dağı’nın 3 bin 200 rakımında doğaya yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Yeşilay ve SERKA, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı

Ağrı Dağı’nın yüksek rakımlı bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunmasına dikkat çekilirken katılımcılar çevre bilincinin artırılması amacıyla bir araya geldi.Kaymakam Mustafa Ayvat öncülüğündeki çalışmada Yeşilay, SERKA Kalkınma Ajansı, Yürüyüş lideri Servet Arslan liderliğinde ve paydaş kurumlar doğaya sahip çıkılması mesajı verdi.

Yeşilay ve SERKA, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı

Etkinlikle birlikte Ağrı Dağı’nın eşsiz doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık oluşturulması adına bir çok gönüllü katıldı.

Yeşilay ve SERKA, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
DoğubeyazıtAğrı DağıGüncelÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
Adli kaynaklar uyardı: Tedbirlerin kaldırılması hak kaybı anlamına gelmiyor Adli kaynaklar uyardı: Tedbirlerin kaldırılması hak kaybı anlamına gelmiyor
Zeynep Mestan’ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:33
74 yaşındaki Bülent Ersoy’un dansı olay oldu
74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu
09:25
İpler kopma noktasında Galatasaray’da şok ayrılık
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
08:51
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
08:39
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu
Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:20:35. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilay ve SERKA, Ağrı Dağı'nda 3 bin 200 rakımda farkındalık çalışması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei