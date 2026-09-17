Iğdır'da dolandırıcılıktan 7 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası olan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da dolandırıcılıktan 7 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası olan şahıs tutuklandı

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Iğdır\'da dolandırıcılıktan 7 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası olan şahıs tutuklandı
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Iğdır'da hakkında dolandırıcılık suçundan 7 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu Erhacı Köyü çevresinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında “Dolandırıcılık” suçundan 7 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan Ç.A. (30) isimli şahsın izine ulaşıldı.

Ekipler tarafından şahsın kullandığı tespit edilen araç fiziki takibe alındı. 

Takip sırasında araç, Erhacı Köyü çevresinde durdu. Şahıs araçtan inerek tarlaya doğru kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonucunda Ç.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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