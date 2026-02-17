Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
Bartın

Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
17.02.2026 16:57
17.02.2026 16:57

Bartın'da bir mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı. İhbar ile harekete geçen ekipler, cinayet ya da ölü doğan bebek ihtimali üzerine mezarı açtı. Mezardan çıkan paket incelenmek üzere kriminal labaratuvara gönderildi.

Bartın’da merkez ilçeye bağlı Karaçay Mahalle mezarlığında yetkili hiç kimsenin bilgisi olmadan bir mezar yeri açılarak içi boş bırakıldı.

MUHTARIN ŞÜPHESİ POLİSLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İlerleyen zamanlarda ise bu mezar yerinin kapatıldığı mahalle muhtarı Serkan Girgin tarafından tespit edildi. Girgin, çevre köy ve mahalle muhtarlarları, cami imamları ile görüşerek 'bu alana bir cenaze gömüldü mü' diye sordu. Muhtar Girgin, 'hayır' cevabını alınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek mezarlığın açılması talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve olay yeri inceleme ekipleri ile Bartın Belediyesi mezarlık görevlileri tarafından mezar açıldı.

BEZ VE POŞETLERE SARILI HALDE BULUNDU

Öldürülen birinin veya ölü doğan kayıt dışı bir bebeğin defnedildiği düşünülen mezar açılınca gerçek ortaya çıktı. Kazı işlemi sona erdiğinde bez ve poşetlere sarılı halde çıkarılan paketlerin büyü amacıyla yazılmış "Muska" olabileceği düşünüldü

POLİS MEZARI AÇANLARI VE PAKETİ KOYANLARI ARIYOR

Polis mezardan çıkarılan parçalara kriminal inceleme yapılabilmesi için el koyarken, mezarı açanların ve parçaları koyanları tespiti için çalışma başlatıldı. Ekipler, kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye başladı. Tamamlanacak incelemelerin ardından kimler tarafından hangi maksatla parçaların gömüldüğünün belirleneceği tahmin ediliyor.

