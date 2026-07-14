Adagül: Artvin'in Fiyordları - Son Dakika
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Adagül: Artvin'in Fiyordları

Adagül: Artvin\'in Fiyordları
14.07.2026 10:26
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Adagül köyü, büyüleyici manzarasıyla Norveç fiyortlarını anımsatıyor. Doğa severler için ideal.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyünde zirveden izlenen Çoruh Vadisi, kafes balık çiftlikleri ve yamaçlara kurulu köyler, görenlere Norveç fiyortlarını anımsatıyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Adagül köyü, eşsiz doğası ve büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen bölge, sunduğu panoramik görüntülerle Norveç fiyortlarını aratmıyor.

Adagül Köyü'nün yüksek kesimlerinden bakıldığında Çoruh Vadisi tüm ihtişamıyla gözler önüne seriliyor. Çoruh Nehri üzerinde sıralanan kafes balık çiftlikleri, vadinin doğal dokusuyla bütünleşirken, yamaçlara kurulmuş köyler de manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, derin vadi ve Çoruh'un mavi sularının oluşturduğu eşsiz tablo, özellikle gün doğumu ve gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölge, doğa fotoğrafçıları, kampçılar ve drone tutkunları için Artvin'in en özel seyir noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir atmosfer sunan Adagül köyü, keşfedilmeyi bekleyen rotalar arasında yer alırken, ziyaretçilerine "Norveç fiyortları değil, Artvin" dedirten manzarasıyla dikkat çekiyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turizm, Norveç, Artvin, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adagül: Artvin'in Fiyordları - Son Dakika

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