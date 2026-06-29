Adana'da Çiftçiler Su Yokluğundan Şikayetçi

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Vayvaylı mahallesinde çiftçiler, sulama suyunun tarlalarına ulaşmaması nedeniyle limon ağaçlarının kurumaya başladığını söyledi. Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği ise pompa arızalı olduğu için su veremediklerini öne sürdü.

Vayvaylı Mahallesinde alt kısımlarına su verilirken, üst kanalda kalan tarlalara 7 aydır su ulaştırılmıyor. Bölgede su akışının olmaması nedeniyle üreticiler artık ekim yapamaz hale geldi. Susuzluk yüzünden ağaçlar kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, mahsulde ciddi verim ve tonaj kayıpları yaşanıyor.

"Bakımda problem yaşıyoruz, kanalın sonuna su bulamıyoruz"

Çiftçilerden Kemal Dinçer, "Seyhan Sol Sulama Birliği'nin bakmış olduğu Vayvaylı üst kanal. Kanallarımız çok bakımsız. Sürekli su kaçakları var. Motor arızaları bitmiyor, dinamo arızaları var. Bakımda problem yaşıyoruz. Kanalın sonuna her zaman su bulamıyoruz. Bu da verimi etkiliyor, kaliteyi etkiliyor. Zamanından geç ürün hasat ediliyor. Problemlerimiz bunlar. Haftada bir gün ya geliyor ya gelmiyor sular. Bununla ilgili çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Orada bayağı problem yaşadık. Nasıl problem yaşadık? İşte dediğim gibi zamanında sulamadığımız için meyvenin iriliği, kalitesi düştüğü için istediğimiz vakit satamıyoruz. Böyle problemlerle karşılaşıyoruz. Yani bunlar özel sektör olduğu için pek ilgilenmiyorlar. Çiftçiyi dinlemeleri lazım. Problemlerle ilgilenmeleri lazım ama ilgilenmiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yılanların, çöpün içinde rezil perişanız"

Bölgedeki çaresizliği dile getiren bir diğer yetiştirici Fatih Okur, "Bizim burada sorunumuz sudur. Kanal kırık dökük, kanala su vermiyorlar. Haftalardır burada su bekliyoruz ama su gelemiyor. Yılanların, çöpün içinde rezil perişanız. Bize de su versinler. 5-6 gündür burada gece gündüz demeden su bekliyorum, su yok. Suyu kanala verdikleri zaman bir karış su geliyor, sonra 'Biz su vermişiz' diyorlar. E kime yetecek, kime yetmeyecek buranın suyu? Rezillik yani. Şu an 11 kişiye doğru dürüst su gelmiyor. 11 kişidir burada bekliyoruz ama su yok. Bize su versinler. Müdür yok, kimse yok. Buradaki elemanlar ne yapsın? Onlar 'Biz su veriyoruz, yukarıdan ne deseler onu yapıyoruz' diyorlar. Elemanların bir suçu yok, suç müdürdendir. Bura özel sektör olduğu için bize su vermiyorlar" şeklinde konuştu.

"Bahçemizi yetiştiremiyoruz, tarlamız susuz kalıyor "

Kanalın en sonunda yer aldığı için tarlasına su ulaştıramayan Bünyamin Metin, "Suyun en sonunda tarlamız olduğu için haftanın iki günü 8 saatten 16 saat su istiyoruz. Gece gündüz 24 saat suyun peşinde koştuğumuz için diğer işlerimizi de yapamıyoruz. Haftanın iki günü su istiyoruz. Yani bir yönetici mi değişikliğine ihtiyacı var, yöneticinin mi iyi bir şekilde program yapmasına ihtiyacı var, tam ne olduğunu bilemiyorum fakat bir şekilde bizim suyumuz gelmiyor. En büyük sorunumuz bahçemizi yetiştiremiyoruz, tarlamız susuz kalıyor ve fidanlarımız zarar görüyor. 16 saat su istiyoruz, tek isteğimiz bu. Kanalların çok bozuk, kırık olduğunu, artan suyun, araya giden suyun tamiratla düzelebileceğine inanıyorum. Tamir olursa, tamirat olursa çok rahat bir şekilde su olur. Başka bir isteğimiz yok. Mümkünatı varsa su" dedi.

"Normalde 300 kilo ürün veren ağaçtan susuzluktan 70 kilo alabiliyoruz"

Metin, "Biz çiftçi olarak en iyi yaptığımız şey mahsulümüzü yetiştirmek. Kimseye işini öğretmek gibi bir amacımız yok burada ama bir şekilde birilerinin de işini yapıp buraya suyu getirmesi lazım. Dönüm başına şu Yüreğir Ovası'nda en pahalı suyu veren, en pahalı su parasını veren Vayvaylı köyüdür. Fakat şu anda bile pompalarımız arızalı, suyumuz tam kapasite çalışmıyor. Ondan dolayı su sıkıntısı yaşıyoruz. Biz kanalın en sonunda olduğumuz için su gelmiyor. Sulama olmadığı için şeyi büyütemiyorsun, tonaj alamıyorsun, meyve kalitesinden şey yapamıyorsun. Meyvenin kaliteli olması lazım, büyümesi lazım, ağacın büyümesi lazım. Normal sulanan bir yerde ağaç başı, yetişmiş bir ağaçta 250-300 kilo meyve alırken burada sulayamadığımızdan dolayı aldığımız en fazla 70-80 kilo ağaç başı" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği yetkilileri ise pompanın arızalı olduğunu bu nedenle su verilemediğini yönünde açıklama yaptı. - ADANA