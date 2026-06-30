Adana sıcağından kaçanlar lavanta bahçelerine akın etti - Son Dakika
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Adana sıcağından kaçanlar lavanta bahçelerine akın etti

Adana sıcağından kaçanlar lavanta bahçelerine akın etti
30.06.2026 09:49  Güncelleme: 10:01
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Adana'da 40 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Feke ilçesinde kadın girişimcilerin çorak arazileri dönüştürerek oluşturduğu lavanta bahçelerinde serinliyor ve fotoğraf çektiriyor. 7 kadın girişimcinin emeğiyle hayata geçen bahçelerde bir ayda 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Adana'da, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için rotasını lavanta bahçelerine çevirdi. Adana merkezi ve çevre illerden vatandaşlar, kadın girişimcilerin çorak arazileri dönüştürerek oluşturduğu Feke ilçesindeki lavanta bahçelerinde hem serinledi hem de mor renge bürünen tarlalarda fotoğraf çektirdi.

Adana'nın Feke ilçesi Tapan Mahallesi'nde 5 yıl önce kadınların girişimiyle başlayan lavanta üretimi, bugün bölgenin önemli turizm değerlerinden biri haline geldi. Devlet ve yerel yönetim destekleriyle atıl araziler, kadın emeğiyle oluşturulan lavanta bahçeleri adeta açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Bu yıl geç açan lavantalar, Hopka Dağı eteklerinde görsel bir şölen oluştururken, endemik kelebekler ve bal arıları da bahçelere ayrı bir renk kattı. 7 kadın girişimcinin oluşturduğu lavanta bahçelerinde bir ay sürecek sezon boyunca yaklaşık 200 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

"Çorak araziler turizme kazandırıldı"

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, lavanta bahçelerinde ziyaretçilerle bir araya gelerek bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Kadınların emeğiyle ortaya çıkan lavanta bahçelerinin ilçeye değer kattığını belirten Özen, "Doğanın her tonu mor bahçelerimiz ziyaretçi akınına uğruyor. 7 lavanta bahçesi bölgemizde aktif olarak ziyaretçi alıyor. Bu yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçi bekliyoruz. Lavanta sezonumuz bir ay boyunca devam ediyor. Sadece Tapan bölgemiz değil; Feke Kalemiz, cam seyir terasımız, Karakilisemiz ve ilçemizin birçok doğal güzelliğiyle önemli gezi rotalarımız bulunuyor" dedi.

Kadın girişimcilerin büyük emek verdiğini ifade eden Özen, "Burada kadınlarımızın emeği oldu. Şimdi görsel bir şölen olarak kullanılıyor. Bizler de bu üretimin katma değerini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karavan tutkunlarını ve doğa severleri ilçemize davet ediyoruz" diye konuştu.

"Adana sıcağını burada unutuyoruz"

Kozan'dan lavanta bahçelerini görmek için gelen Sultan Yıldırım, bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Bahçeler çok güzel olmuş. Vatandaşlar için gerçekten cazibe merkezi haline gelmiş" ifadelerini kullandı.

Adana sıcağından kaçıp ailesiyle birlikte lavanta bahçelerine gelen Tarık Usanmaz ise, "Adana'nın sıcağından kaçtık. Bu çiçeklerin içine gelince insan sıcağı unutuyor. Eskiden burası ekin tarlası ya da taşlık bir alandı, şimdi çok güzel bir yere dönüşmüş" dedi.

Osmaniye'den gelen Gamze Gündem ise kadın emeğiyle oluşturulan lavanta bahçelerini çok beğendiğini ifade ederek, "Kadın elinin değdiği çok güzel bir yerde tatil yapıyoruz. Çok beğendik, herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turizm, Yaşam, Çevre, Adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana sıcağından kaçanlar lavanta bahçelerine akın etti - Son Dakika

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